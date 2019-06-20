Старт испытаний гиперзвуковой ракеты США отодвинули на конец 2020 года

20 июня 2019 09:59 (UTC+04:00)

Предварительные испытания новейшей американской гиперзвуковой ракеты, разработку которой ведет одна из ведущих компаний военно-промышленного комплекса США Raytheon, начнутся не раньше конца 2020 года, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Разработка вступила в активную фазу. Создана концепция ракеты, собирается ее макет и определяются летно-технические характеристики. Вместе с тем существуют проблемы, связанные с созданием двигателя. Их решение отодвигает начало предварительных испытаний ракеты как минимум на конец следующего года", - сообщил источник, добавив, что перед разработчиком поставлена задача добиться скорости ракеты не менее числа Маха, равного 5.

"На данный момент трудно говорить о каком-либо применении этой ракеты, так как ее разработка находится в начальной стадии, а требования Пентагона к гиперзвуковому оружию только определяются. Однако мы рассматриваем новую ракету в первую очередь как авиационное средство поражения сухопутных морских целей", - добавил представитель разработчика, отметив, что целесообразность интеграции ракеты в состав сухопутных оперативно-тактических ракетных комплексов и боевых кораблей еще предстоит изучить.

Концепцию гиперзвуковой ракеты впервые представили на авиасалоне в Ле-Бурже. Она разрабатывается по программе HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept), инициированной Управлением перспективных научно-исследовательских проектов Министерства обороны США.

В разработке ракеты также принимает участие американская компания Northrop Grumman.

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