В Индии два человека погибли при обрушении аттракциона в парке развлечений

14 июля 2019 19:51 (UTC+04:00)

По меньшей мере два человекa погибли, 31 получил ранения различной степени тяжести в результате аварии, которая произошла в парке развлечений в индийском городе Ахмадабад (штат Гуджарат). Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает в воскресенье издание Indian Express.

Согласно его данным, причиной гибели людей стало обрушение одного из аттракционов. Спасательная операция на месте аварии продолжалась несколько часов. Отмечается, что к настоящему моменту все пострадавшие доставлены в больницы.

Что именно спровоцировало обрушение аттракциона, пока не ясно. Полиция ведёт расследование случившегося.

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