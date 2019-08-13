Оппозиционные силы созывают 18 августа новую крупную демонстрацию в Гонконге

Оппозиционные силы в Гонконге намерены созвать в ближайшее воскресенье, 18 августа, новую крупномасштабную демонстрацию в центре города. Организаторы акции из продемократической организации "Гражданский фронт за права человека" рассчитывают, что она привлечет до 300 тыс. человек, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Митинг планируется начать в 15:00 в парке Виктория и завершить в деловом центре. Организаторы сообщили о подаче официальной заявки на проведение шествия, власти пока не вынесли решения на этот счет.

В минувшие выходные полиция Гонконга отказалась санкционировать демонстрации в четырех районах города по соображениям безопасности. Однако, это не остановило продемократических активистов от участия в протестных акциях, в ходе которых были отмечены столкновения с правоохранительными органами. 40 человек пострадали.

Второй день подряд продолжаются массовые демонстрации в аэропорту Гонконга, серьезно нарушившие работу воздушной гавани. Из-за огромного скопления протестующих в залах прилета и отлета во вторник были отменены свыше 300 рейсов.

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