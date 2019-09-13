В экономической зоне Японии обнаружили катер под военным флагом КНДР

13 сентября 2019 06:28 (UTC+04:00)

Катер под военным флагом КНДР был обнаружен в исключительной экономической зоне Японии, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно информации службы безопасности на море, которая выполняет в Японии функции пограничной охраны, 23 августа в мелководной зоне Ямамотай в Японском море, которая относится к исключительной экономической зоне Японии, было обнаружено северокорейское грузовое судно под северокорейским флагом и скоростной катер.

Оба судна вскоре покинули ИЭЗ, однако на следующий день вновь были обнаружены патрульным кораблем службы безопасности на море. На этот раз над катером развевался флаг военно-морского флота Северной Кореи, а на борту были замечены три человека в камуфляжной форме. Катер приблизился к японскому патрульному судну на расстояние около 30 метров. Один из находившихся на борту корейцев был вооружен и направил на японское судно автомат, еще один снимал происходящее на видео. Выстрелов произведено не было.

Служба безопасности на море Японии считает, что инцидент связан с незаконным ловом северокорейскими судами в японской экономической зоне, в частности, с промыслом кальмара.
Об инциденте стало известно в пятницу.

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