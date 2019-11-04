Один из парашютов нового космического корабля США Starliner не раскрылся на испытаниях

4 ноября 2019 21:29 (UTC+04:00)

Один из трех парашютов системы спасения экипажа нового космического корабля Starliner не раскрылся в ходе состоявшихся в понедельник испытаний. Об этом сообщила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Два их трех основных парашютов корабля Starliner раскрылись менее чем на 30-й секунде испытания, а сервисный модуль отделился от модуля, содержащего кабину экипажа, через несколько секунд после этого", - говорится в пресс-релизе космического ведомства. "Хотя система спасения спроектирована с тремя парашютами, успешное раскрытие двух из них является приемлемым с точки зрения параметров испытания и обеспечения безопасности экипажа", - добавляет NASA.

Нынешние испытания прошли на полигоне Сухопутных войск США Уайт-Сэндз (штат Нью-Мексико). В ходе теста была проведена комплексная проверка всех систем, призванных обеспечить спасение членов экипажа и отвода пилотируемого отсека в сторону в случае возникновения нештатной ситуации при старте ракеты-носителя. Во время испытаний были запущены четыре двигателя системы спасения и двигатели системы ориентации. Они обеспечили отвод капсулы от пускового комплекса на высоту примерно 1,4 тыс. м. При спуске капсулы включилась парашютная система.

NASA прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году после завершения эксплуатации кораблей многоразового использования (программа Space Shuttle). С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими кораблями "Союз".

В настоящее время корпорация Boeing занимается созданием перспективного космического корабля CST-100 Starliner. На орбиту Starliner выведет американская ракета-носитель Atlas V. Конкурент Starliner - корабль Crew Dragon, модификация грузового Dragon, который уже перевозит грузы для МКС. Он создан компанией Space X предпринимателя Илона Маска и обладает схожими характеристиками.

В космос корабль будет выводить ракета Falcon-9 производства Space X. Начало пилотируемых полетов новых американских космических кораблей неоднократно откладывалось на более поздний срок.

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