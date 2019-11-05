Макрон: торговое соглашение Китая и США должно учитывать интересы других стран

5 ноября 2019 07:19 (UTC+04:00)

Торговое соглашение между Китаем и Соединенными Штатами должно учитывать интересы двух стран, а также их главных партнеров, включая Францию и другие страны Евросоюза. Об этом во вторник в Шанхае на церемонии открытия второй Китайской международной импортной выставки (CIIE) заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Существующая система международной торговли не способна урегулировать имеющиеся проблемы. Некоторые страны теперь прибегают к односторонности и закону джунглей. Я думаю, что не стоит так поступать. Это не выбор Франции, это не выбор Евросоюза", - сказал Макрон.

"В торговой войне победителей не бывает. Мы видим, что в торговой войне между Китаем и США нарастает конфликт между двумя главными мировыми экономическими державами", - продолжил президент Франции. "Мы надеемся, что в конечном итоге будет достигнуто хорошее соглашение с учетом интересов этих двух стран и их главных партнеров, включая Евросоюз", - резюмировал он.

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