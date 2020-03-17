Музеи в Китае и в Южной Корее вновь начинают открываться

Более десятка музеев в Шанхае, включая Китайский художественный музей и музей современного искусства Power Station of Art, вновь возобновляют свою работу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Они перестали принимать широкую публику в конце января.

На входе в каждый музей проверяют состояние здоровья посетителей, все сотрудники носят маски и выполняют предписания медицинских работников по профилактике распространения вируса.

Музей Шанхая, в котором находится самая большая коллекция древних китайских произведений искусства, сократит количество посетителей до 500 в день. Чтобы попасть внутрь, нужно заранее забронировать билет на портале музея WeChat. Также музей на каждом этаже подготовил карантинные зоны.

Уже открыты для посещения галерея Edouard Malingue, шанхайская галерея искусства и ArtCN.

Что касается Южной Кореи, то Национальный музей современного искусства в Сеуле вновь откроется 23 марта. Художественный музей Сеула и музей Leeum Samsung пока закрыты.

Накануне представитель южнокорейского комитета по здравоохранению заявила, про пик заболевания уже позади, и количество зараженных уменьшается. В стране всего почти 81 тысяч заболевших и 3200 жертв коронавирусной инфекции.