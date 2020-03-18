В индийской армии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Новый коронавирус найден у 34-летнего солдата в городе Лех на союзной территории Ладакх, это первый случай заболевания в индийской армии. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NDTV.

По данным телеканала, заболевший - разведчик в Ладакхских скаутах - пехотном полку индийской армии, охраняющем границы страны на Ладакхском высокогорье.

Коронавирус COVID-19 солдат подхватил во время отпуска от своего отца, вернувшегося 27 февраля из Ирана. 29 февраля отец военнослужащего был помещен в карантин, после чего медики обследовали всю семью заболевшего.

Помимо военнослужащего, в карантин помещены его жена и двое детей.

Как отмечает министерство здравоохранения и семейного благополучия Индии, по состоянию на 18 марта на союзной территории Ладакх отмечено 8 случаев заболевания новым коронавирусом.