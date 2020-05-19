В Египте зарегистрировали рекордное количество случаев заражения коронавирусом за сутки

Резкий скачок числа заразившихся новым коронавирусом зарегистрирован во вторник в Египте. Как сообщил в ежедневном отчете Минздрав республики, за сутки выявлено 720 новых случаев. Днем ранее было зафиксировано 535 случаев, что стало самым высоким показателем с середины февраля, когда в республике был выявлен первый случай заражения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Общее число заразившихся достигло 13 484, - указали в министерстве. - Умерли еще 14 человек, а всего к настоящему моменту зафиксировано 659 летальных исходов, излечились 3 742 человека".

В воскресенье премьер Египта Мустафа Мадбули объявил об ужесточении карантинных мер на время праздника розговенья Ид аль-Фитр (Ураза-байрам у тюркских народов). В частности, глава правительства объявил о том, что с 24 по 29 мая полностью прекращается движение общественного транспорта, будут закрыты торговые и развлекательные центры, набережные, пляжи, парки и рестораны. Комендантский час, который в настоящее время начинается в 21:00, будет действовать с 17:00 до 06:00.

Кроме того, с 30 мая кабинет принял решение ввести в качестве обязательной для всех меры ношение в общественных местах медицинских масок. Между тем премьер пообещал, что послабления ограничительных мер стоит ожидать к середине июня.