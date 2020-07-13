Число заразившихся коронавирусом в Аргентине превысило 100 тыс.

Аргентинские медики за сутки выявили 2 657 случаев инфицирования новым коронавирусом. Как сообщило в воскресенье министерство здравоохранения южноамериканской страны, общее число заразившихся достигло 100 166, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За сутки в республике была подтверждена смерть 35 пациентов с коронавирусом. Всего жертвами пандемии там стали 1 845 человек. Выздоровели 42 694 пациента.

Больше всего новых случаев зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес - 1 633. За ней следует столица с 754 заболевшими.

Последние несколько дней в Аргентине регистрировали свыше 3 тыс. новых случаев заражения в день. В субботу были выявлены 3 499 инфицированных.