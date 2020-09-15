Нарушителей масочного режима в Индонезии заставили копать могилы

Другие страны 15 сентября 2020 04:51 (UTC+04:00)
Нарушителей масочного режима в Индонезии заставили копать могилы

Нарушителей масочного режима в Индонезии заставили копать могилы для погибших от коронавируса. Об этом сообщает Lad Bible, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Такое средство борьбы с нарушителями придумали в округе Гресик на востоке Явы, решив одновременно проблему нехватки могильщиков.

Власти наказали таким образом уже восьмерых человек и планируют и дальше практиковать такой вид наказания за нарушение масочного режима.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 29 млн, умерли больше 900 тысяч человек.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Азербайджан и Иран обсудили строительство трансграничного автомобильного моста
Азербайджан и Иран обсудили строительство трансграничного автомобильного моста
Турецкая BOTAŞ назвала объем отгрузки нефти с терминала Джейхан
Турецкая BOTAŞ назвала объем отгрузки нефти с терминала Джейхан
Азербайджан экспортировал нефтепродукты на сумму около $210 млн
Азербайджан экспортировал нефтепродукты на сумму около $210 млн
Loading Bars
Лента новостей
Нарушителей масочного режима в Индонезии заставили копать могилы Другие страны 04:51
США разместят 150 военных самолетов пятого поколения на Аляске США 04:34
В Порт-о-Пренсе полицейские вышли на акции протеста Другие страны 04:16
"Зеленая зона" Багдада подверглась ракетному обстрелу Другие страны 03:37
В NASA прокомментировали обнаружение признаков жизни на Венере США 03:13
Ураган "Салли" у южного побережья США усилился до второй категории США 02:55
Британский парламент принял во втором чтении законопроект о внутреннем рынке Европа 02:39
"Челси" стартовал в чемпионате Англии с победы над "Брайтоном" Спорт 02:22
Жертвами пожаров в Орегоне стали 10 человек США 02:01
Очередное тестирование выявило четыре случая заражения коронавирусом в клубах АПЛ Спорт 01:43
Во Франции существенно упал суточный показатель случаев коронавируса Европа 01:28
Трамп, говоря об изменении климата, заявил, что будет "становиться прохладнее" США 01:11
Испытания вакцины AstraZeneca в США приостановили из-за побочного эффекта США 00:51
Количество умерших с коронавирусом в Москве превысило 5 тыс. человек Россия 00:35
На Венере нашли следы фосфина. Что это значит? В мире 00:18
Исполняется 102 года со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации Политика 00:01
Госдеп снял рекомендацию для американских граждан не посещать Китай из-за пандемии США 14 сентября 23:55
YouTube запускает аналог TikTok В мире 14 сентября 23:42
Мигрантов обвинили в преднамеренном поджоге лагеря на острове Лесбос Европа 14 сентября 23:27
Рыбоводческие хозяйства Туркестанской и Кызылординской областей обменялись опытом Казахстан 14 сентября 23:18
Иран сэкономит $20 млн в год благодаря производству иранского препарата для трансплантации Общество 14 сентября 23:07
В Кутаиси еще одна клиника стала принимать пациентов с коронавирусом Грузия 14 сентября 23:05
Румыния назвала основные направления сотрудничества с Туркменистаном Финансы 14 сентября 23:00
Месси возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes Спорт 14 сентября 22:52
США объявили о введении запрета на импорт ряда товаров из китайского Синьцзяна США 14 сентября 22:38
Россия и Турция проведут консультации по Сирии и Ливии 15-16 сентября Турция 14 сентября 22:15
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 260 тысяч Турция 14 сентября 22:06
TƏBİB о текущей ситуации в связи с коронавирусом в Азербайджане Общество 14 сентября 21:52
TikTok направила предложение Минфину США, которое "устранит опасения безопасности" США 14 сентября 21:51
Минимум 15 человек пропали без вести при крушении лодки у Багамских островов Другие страны 14 сентября 21:44
В Кыргызстане при содействии службы занятости трудоустроены более 8,4 тыс. безработных граждан Кыргызстан 14 сентября 21:34
Президент Ильхам Алиев: Естественно, наши нефтяные месторождения когда-то иссякнут Политика 14 сентября 21:29
Президент Ильхам Алиев: Необходимо подготовить предложения, связанные с дальнейшим развитием промышленного парка в Сумгаите Политика 14 сентября 21:25
В Париже госпитализирован бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен Европа 14 сентября 21:24
Президент Ильхам Алиев о сигаретной фабрите в Сумгаите: Сегодня мы сэкономили 300 миллионов манатов Политика 14 сентября 21:19
Посол Германии вызван в МИД Ирана Политика 14 сентября 21:15
Президент Ильхам Алиев: В этом году в Сумгаите начнет функционировать завод по производству стекла Политика 14 сентября 21:13
В Сан-Франциско открылось Генеральное консульство Грузии Грузия 14 сентября 21:09
В Азербайджане подведены итоги выбора вакансий в рамках конкурса по трудоустройству школьных учителей Общество 14 сентября 20:54
Незаконное заселение Карабаха армянами — подрывная деятельность, нацеленная на изменение демографической ситуации — международный эксперт Политика 14 сентября 20:47
Оглашено расписание школьных телеуроков в Азербайджане на 15 сентября Общество 14 сентября 20:41
Правящая партия Азербайджана обратилась к международным организациям и политическим партиям Политика 14 сентября 20:40
Сопредседатели МГ ОБСЕ распространили заявление Политика 14 сентября 20:36
Состояние здоровья Тофига Ягублу находится в центре внимания омбудсмена Азербайджана Общество 14 сентября 19:38
Стартовала 70-я сессия Европейского регионального комитета ВОЗ Общество 14 сентября 19:30
В Европе протестующие подвергаются полицейскому насилию, но эти вопросы остаются вне обсуждений — депутат Политика 14 сентября 19:28
Названы порядковые номера выступлений азербайджанских гимнасток на Чемпионате Европы в Киеве Общество 14 сентября 19:10
В Азербайджане назначены еще 52 школьных директора Общество 14 сентября 18:58
Незаконное заселение территорий Азербайджана — очередной этап коварного плана Армении — депутат Политика 14 сентября 18:53
Азербайджан и Иран обсудили строительство трансграничного автомобильного моста Экономика 14 сентября 18:29
Парламентский комитет Азербайджана отчитался по итогам прошлой сессии (ФОТО) Политика 14 сентября 18:23
Турецкая BOTAŞ назвала объем отгрузки нефти с терминала Джейхан Энергетика 14 сентября 18:12
Молодые солдаты, завершившие спецподготовку в Отдельной общевойсковой армии, отправлены в боевые соединения и части (ВИДЕО) Политика 14 сентября 18:02
Брайза: Переселение ливанцев армянского происхождения в Нагорный Карабах — провокация со стороны Армении Нагорно-карабахский конфликт 14 сентября 18:01
Азербайджан экспортировал нефтепродукты на сумму около $210 млн Энергетика 14 сентября 18:00
Прогулка на яхте по живописной Бакинской бухте (ФОТО) Звёздный мир 14 сентября 17:57
Уверен, что призыв Президента Азербайджана к предпринимателям, живущим в зарубежных странах, возымеет еще больший эффект — министр экономики Бизнес 14 сентября 17:49
В Азербайджане за сутки выявлено 76 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 104 человека Общество 14 сентября 17:48
Регистрация в группы дошкольной подготовки в Азербайджане продлится до 24 сентября Общество 14 сентября 17:45
В связи с «Виртуальной школой» в Азербайджане организована "горячая линия" Общество 14 сентября 17:38
Соглашения с ОАЭ и Бахрейном вступят в силу после утверждения правительством Израиля Израиль 14 сентября 17:36
БТА обратилось к родителям в связи с первым учебным днем Общество 14 сентября 17:35
Южнокорейская компания планирует производить сельскохозяйственную технику в Ферганской области Узбекистан 14 сентября 17:31
Гросси: Иран и МАГАТЭ достигли соглашения по вопросам выполнения гарантий Ядерная программа 14 сентября 17:27
975 выпускников удостоены аттестатов с отличием — Управление образования города Баку Общество 14 сентября 17:22
Грузия остается в зеленой зоне - эпидемиолог Грузия 14 сентября 17:21
Управление образования города Баку о зарплатах учителей старше 65 лет Общество 14 сентября 17:19
Россия и Беларусь договорились о предоставлении Минску кредита на $1,5 млрд Европа 14 сентября 17:18
В школах ношение маски является обязательным — Управление образования Баку Общество 14 сентября 17:16
Обнародована активность Кыргызстана на бирже Туркменистана в августе Бизнес 14 сентября 17:14
Переселение ливанских армян в Нагорный Карабах это серьезное нарушение международного права - грузинский эксперт Нагорно-карабахский конфликт 14 сентября 17:13
В Нахчыване произошло землетрясение Происшествия 14 сентября 17:12
Президент Ильхам Алиев: Мы должны, насколько это возможно, обеспечивать внутренний спрос за счет местной продукции Политика 14 сентября 17:08
В Азербайджане сократились экспортные грузоперевозки посредством морского транспорта Финансы 14 сентября 17:07
Внешнеторговый оборот Азербайджана продолжает сокращаться Бизнес 14 сентября 17:06
Президент Азербайджана: Необходимо предпринять такие шаги, чтобы оказаться в числе стран, наиболее подготовленных к постпандемическому периоду Политика 14 сентября 17:06
В IV группу специальностей в основном подают документы подготовленные абитуриенты - Малейка Аббасзаде Общество 14 сентября 17:03
Минтранспорта Азербайджана об интернет-услугах в период пандемии ИКТ 14 сентября 17:00
Стоит учесть, что в журнале "Абитуриент" названий некоторых специальностей нет - Малейка Аббасзаде Общество 14 сентября 16:52
В Стамбуле пройдет концерт в честь братских народов Азербайджана и Турции Звёздный мир 14 сентября 16:50
В России занято около 80% коек для пациентов с коронавирусом Россия 14 сентября 16:49
В Азербайджане результаты экзаменов по способностям по специальности "журналистика" будут оглашены сегодня Общество 14 сентября 16:48
Дорожная полиция Баку обратилась к водителям в связи с началом учебного года Общество 14 сентября 16:48
Прядь волос Авраама Линкольна продали на аукционе в США за $81 тыс. США 14 сентября 16:48
Минстрой Туркменистана объявляет тендер на строительство творческого центра Тендеры 14 сентября 16:47
Расторгнуты трудовые договора с директорами 18 школ — Управление образования города Баку Общество 14 сентября 16:42
Зеленский одобрил ратификацию соглашения с ЕС о кредите на €1,2 млрд Европа 14 сентября 16:39
Увеличилось число плановых мест в рамках приема в Азербайджанский медицинский университет Общество 14 сентября 16:37
ЦБА: Уменьшение количества POS-терминалов связано с лишением лицензий четырех банков страны Финансы 14 сентября 16:36
Кто в Азербайджане "станет" Лерой Кудрявцевой? Стартует адаптация шоу НТВ "Секрет на миллион" (ФОТО) Интересное 14 сентября 16:34
Правнучка Муртузы Мухтарова и жители Амирджан выразили признательность за новый парк (ВИДЕО) Политика 14 сентября 16:33
Больница Западной Галилеи прекращает прием коронавирусных больных из-за переполненности Израиль 14 сентября 16:26
Мусье Жордан и дервиш Масталишах в виртуальном пространстве Культура 14 сентября 16:26
В Иране сообщили о завершении создания самого современного спутника страны Экономика 14 сентября 16:18
ГЭЦ Азербайджана о проходных баллах по русскому сектору Общество 14 сентября 16:17
ОПЕК обнародовал прогнозы по добыче нефти в Азербайджане Энергетика 14 сентября 16:06
По сравнению с прошлым годом сократилось число плановых мест по I группе - ГЭЦ Азербайджана Общество 14 сентября 16:03
Набравшие свыше 200 баллов в I группе могут поступить в вуз - ГЭЦ Азербайджана Общество 14 сентября 15:58
В этом году в Азербайджане выросло число абитуриентов, набравших свыше 600 баллов по I группе Общество 14 сентября 15:56
Азербайджанские женщины Европы выразили протест против фотосессии Анны Акопян с оружием в руках Нагорно-карабахский конфликт 14 сентября 15:55
Все новости