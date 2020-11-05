В Японии зафиксировали вспышку птичьего гриппа

Власти Японии зафиксировали вспышку птичьего гриппа в городе Митоё префектуры Кагава на юго-западе страны. Об этом в четверг сообщает телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В связи с этим премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга приказал ответственным министерствам призвать торговцев птичьим мясом к максимальной бдительности, провести сбор данных на месте, а также в ускоренном режиме принять меры для предотвращения эпидемии.

По данным агентства Kyodo, власти префектуры Кагава в ближайшее время откроют штаб по борьбе с распространением птичьего гриппа.

Агентство также сообщает, что около 330 тыс. кур забьют на местной птицефабрике.

Власти также обратились к Силам самообороны Японии с просьбой направить к ним группу для проведения ликвидации. При этом за прошедшие четыре дня в префектуре уже погибли 3,8 тыс. зараженных кур.