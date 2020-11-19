Генконсул Франции в Марокко покончил с собой
Генеральный консул Франции в Марокко Дени Франсуа покончил с собой. О факте смерти говорится на сайте посольства, а ее причину раскрыл портал Le360, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
«Вся команда посольства Франции разделяет горе семьи, родных и близких, которым она выражает самые искренние соболезнования», — говорится в сообщении посольства. Le 36 утверждает, что 55-летний консул покончил с собой в квартире — в ней нашли веревку. Причины самоубийства неизвестны, но подчеркивается, что Франсуа попросил освободить его от должности почти сразу после назначения 15 сентября.
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