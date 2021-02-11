В Австралии зафиксировали самый низкий за последние 12 лет уровень преступности

Число совершенных преступлений в Австралии за последние два года снизилось до самого низкого уровня за 12 лет. Об этом свидетельствуют данные Австралийского бюро статистики, опубликованные в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Согласно последним данным Австралийского бюро статистики, число правонарушителей, привлеченных к ответственности полицией Австралии в 2019-2020 годах, снизилось до самого низкого уровня за последние 12 лет. Число нарушителей общественного порядка сокращалось с 2013 года, но наиболее значительное снижение было зарегистрировано во время ограничений, введенных правительством на фоне распространения COVID-19", - указано в сообщении ведомства.

По данным бюро, наиболее существенно - на 24% - снизилось число преступлений, связанных с нарушением общественного порядка, таких как употребление спиртных напитков в общественных местах и хулиганство. Общее число правонарушителей в Австралии составляет 374 645 (по данным за 2019 и 2020 годы). Порядка 18,3 тыс. преступлений (22%), совершенных в 2020 году, были связаны с нарушениями санитарных ограничений и эпидемических правил, введенных властями страны на фоне пандемии.

К настоящему времени в Австралии выявлен 28 871 случай заражения коронавирусом при 909 летальных исходах. За все время выздоровели свыше 26 тыс. человек. Первый случай заражения был зарегистрирован 25 января 2020 года.