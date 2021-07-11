В Японии 26 июля начнут принимать заявки на получение паспортов вакцинации

Японские власти к концу месяца начнут принимать заявки на предоставление специальных паспортов вакцинации местным жителям, привившимся от нового коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като, выступая в воскресной программе по телеканалу NHK.

"Отмечалось, что [применение паспортов] ни в коем случае не должно привести к дискриминации или принуждению [к вакцинации]. Необходимо отдельно рассмотреть вопрос того, как такие паспорта будут применяться", - отметил он. Като добавил, что муниципальные власти по всей стране начнут принимать заявки на выдачу паспортов вакцинации с 26 июля. По словам генсека, в первую очередь введение этой практики необходимо для того, чтобы упростить проведение профилактических мероприятий по борьбе с распространением коронавируса среди тех, кто путешествует за границу, но добавил, что частный сектор рассматривает вопрос поощрительных действий в отношении тех, кто прошел вакцинацию.