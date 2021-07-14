Число погибших в беспорядках в ЮАР выросло до 72

Число жертв беспорядков в ЮАР выросло до 72. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Associated Press. Ранее южноафриканские СМИ давали информацию о гибели 32 человек.

Часть погибших была затоптана во время грабежей магазинов, когда полиция и военные начали применять светошумовые гранаты и стрелять резиновыми пулями. Также указывается, что причиной смерти некоторых людей стали взрывы при попытке взломать банкоматы.

От действий протестующих пострадала радиостанция Alex FM. Они проникли в здание во время прямого эфира и похитили оборудование стоимостью $350 тысяч.

Всего во время беспорядков были задержаны свыше 1200 человек.

Протестующие недовольны тюремным заключением бывшего президента страны Джейкоба Зумы. Для отбывания срока он был помещен в тюрьму в его родной провинции Квазулу-Наталь.