Гани заявил, что покинул Афганистан не по своей воле и не увозил с собой деньги
Бежавший президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что он покинул страну лишь потому, что этого потребовали в его службе безопасности, и отверг обвинения в том, что он взял с собой большие суммы денег, передают Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Гани заявил, что ему пришлось уехать, потому что его принудила его служба безопасности, и что он оставил на родине свои активы и конфиденциальные документы", - приводят СМИ слова из его видеообращения к афганскому народу.
Гани подчеркнул, что обвинения в том, что он бежал с "миллионами долларов наличными", ложны.
Президент подтвердил, что находится в ОАЭ, и заявил, что проводит консультации о возвращении в Афганистан.
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