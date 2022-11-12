Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Yunhai-3

Китай в субботу успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Yunhai-3. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, старт был осуществлен в 06:52 по местному времени при помощи ракеты CZ-6 с космодрома Тайюань на севере страны. Он стал 448-м по счету для носителей данной серии.

Yunhai-3 будет использоваться для наблюдений за атмосферными явлениями и океанами, для предупреждения стихийных бедствий и ликвидации их последствий, в научно-исследовательских проектах.