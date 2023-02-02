В Японии прошли учения на случай утечки радиации на авианосце "Рональд Рейган"

Учения на случай утечки радиации на авианосце "Рональд Рейган" прошли в четверг на базе ВМС США Йокосука в соседней с Токио префектуре Канагава. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сценарию учений, на корабле произошла утечка воды, содержащей радиоактивные вещества, в результате чего один из членов экипажа подвергся облучению. Получив эту информацию от ВМС США, власти города Йокосука создали оперативный штаб и утвердили процедуры транспортировки и размещения экипажа авианосца в больницах за пределами военной базы.

В учениях приняли участие около 190 человек из 12 ведомств, включая морские Силы самообороны и береговую охрану Японии, а также посольство США в Японии.