На крупнейшем нефтехранилище Мексики начался сильный пожар

Сильный пожар начался в четверг на нефтехранилище Tuzandepetl мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex в восточном штате Веракрус. Об этом сообщило региональное управление по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На территории принадлежащего Pemex объекта Tuzandepetl загорелся трубопровод, - говорится в записи. - Пожар продолжается, с ним борются работники компании и сотрудники муниципального управления по чрезвычайным ситуациям". Как отмечает региональный интернет-портал Presencia, речь идет о крупнейшем нефтехранилище на территории латиноамериканской страны.

Сведений о погибших или пострадавших пока не поступало. Власти призвали население расположенных рядом с местом чрезвычайного происшествия районов следить за официальными оповещениями о ситуации. Кроме того, была проведена эвакуация учащихся и преподавателей находящегося в муниципалитете Исуатлан-дель-Суресте университета. Pemex пока никак не прокомментировала случившееся.