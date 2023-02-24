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На крупнейшем нефтехранилище Мексики начался сильный пожар

Другие страны Материалы 24 февраля 2023 03:22 (UTC +04:00)
На крупнейшем нефтехранилище Мексики начался сильный пожар

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Сильный пожар начался в четверг на нефтехранилище Tuzandepetl мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex в восточном штате Веракрус. Об этом сообщило региональное управление по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На территории принадлежащего Pemex объекта Tuzandepetl загорелся трубопровод, - говорится в записи. - Пожар продолжается, с ним борются работники компании и сотрудники муниципального управления по чрезвычайным ситуациям". Как отмечает региональный интернет-портал Presencia, речь идет о крупнейшем нефтехранилище на территории латиноамериканской страны.

Сведений о погибших или пострадавших пока не поступало. Власти призвали население расположенных рядом с местом чрезвычайного происшествия районов следить за официальными оповещениями о ситуации. Кроме того, была проведена эвакуация учащихся и преподавателей находящегося в муниципалитете Исуатлан-дель-Суресте университета. Pemex пока никак не прокомментировала случившееся.

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