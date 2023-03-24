В Молдове переименовали государственный язык на румынский

БАКУ /Trend/ - В Молдове в пятницу вступило в силу постановление о переименовании государственного языка с молдавского на румынский.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, согласно постановлению, в тексте нормативных актов, принятых парламентом, слова "молдавский язык" заменяются словами "румынский язык" в соответствующем падеже.

Инициатива о переименовании языка, которая была одобрена в парламенте голосами Партии действия и солидарности, вызвала дебаты и акции протеста в Кишиневе. В рассмотрении этого документа отказались участвовать депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов, подчеркнув, что решение противоречит конституции, в которой язык называется молдавским.