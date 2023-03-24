Посол Алжира вернется в Париж в ближайшее время

Власти Алжир решили вернуть своего посла в Париж после телефонного разговора президента Франции Эмманюэля Макрона и алжирского лидера Абдельмаджида Теббуна. Об этом говорится в распространенном пятницу коммюнике Елисейского дорца, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе телефонного разговора президент Теббун уведомил президента Франции о том, что посол Алжир вернется в Париж в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Как уточнили в администрации французского лидера, главы государств "подчеркнули необходимость углубления сотрудничества двух стран в связи с планируемым государственным визитом во Францию президента Теббуна".

"Главы государств также обсудили вопросы региональной стабильности и, в частности, борьбу с терроризмом в зоне Сахеля", - указали в Елисейском дворце.

Решение об отзыве посла из Парижа было принято алжирским лидером в первой декаде февраля. По данным Agence France-Presse, это связано с инцидентом с политической активисткой Амирой Бурауи. Бурауи, имеющая французский паспорт, была задержана в Тунисе в начале февраля, и ей предстояла экстрадиция в Алжир. Однако после вмешательства Парижа ей позволили вылететь во Францию.