Лавров рассчитывает, что никто не решится сейчас на авантюру в Сирии

13 апреля 2018 15:03 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что страны Запада не решатся на авантюру в Сирии по иракскому или ливийскому сценарию, передает ТАСС.

"Не приведи Господь, что-то опять авантюрное будет предпринято в Сирии по ливийскому или по иракскому опыту <...> Сейчас, я надеюсь, на такую авантюру никто не отважится, - сказал российский министр на пресс-конференции в пятницу. - Но, тем не менее, даже незначительные эксцессы приведут опять к новым волнам мигрантов в Европу".

Россия располагает неопровержимыми данными о том, что химическая атака в сирийском городе Дума была постановкой, к которой причастны спецслужбы одной из стран, заявил Лавров.

"Миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не так быстро и без чрезмерного энтузиазма, но под нашим и сирийским давлением, выехала в Сирию. Она должна прибыть в Дамаск утром 14 апреля, - отметил министр. - Рассчитываем, что миссия без промедления поедет в Думу, где никаких подтверждений применения химического оружия российские специалисты, которые обследовали это место, не обнаружили".

"У нас есть неопровержимые данные о том, что это была постановка, - подчеркнул министр. - И к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании".

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