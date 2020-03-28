В Москве умер пятый пациент с коронавирусом

Пятый человек, зараженный коронавирусом, умер в Москве, речь идет о 69-летней женщине с двухсторонней пневмонией. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в субботу на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.

"В Москве скончалась больная, у которой был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. При поступлении в больницу у пациентки 69 лет была подтверждена двухсторонняя пневмония <...> Пациентка также страдала кардиосклерозом, атеросклерозом 2-й степени и хроническим пиелонефритом", - говорится в публикации.

Врачи провели все необходимые обследования, комплексное лечение, в том числе в отделении реанимации, однако спасти женщину не удалось, отметили в департаменте.

"В связи с появившимися публикациями в СМИ обращаем внимание на то, что умершая, врач-эпидемиолог по профессии, работала преподавателем в вузе и с больными коронавирусной инфекций не контактировала", - подчеркивается в сообщении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов.