Площадь лесных пожаров в Забайкалье сократилась на 83%

Пожарные потушили лесные пожары в Забайкалье на площади более 2 тыс. га из 2,4 тыс. га, зарегистрированных за последние сутки, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого Минприроды, передает в пятницу Trend со ссылкой на ТАСС.

"За прошедшие сутки лесопожарным формированиям Забайкальского края удалось ликвидировать семь лесных пожаров на площади более двух тысяч гектаров. <…> Дождь, несомненно, немного помог, однако большую роль сыграли сами пожарные, которые и без дождя тушили возгорания", - сказали в пресс-службе.

По последним данным, в регионе остается один нелокализованный пожар на площади 3 га, еще три возгорания локализовали на общей площади 440 га. В тушении участвуют 55 человек и десять единиц техники.

Согласно информации Забайкальского гидрометцентра, в субботу и воскресенье на территории региона ожидаются небольшие и умеренные дожди.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил кабмину, МЧС России и правительству Забайкалья повысить защищенность края пожарными подразделениями, которых не хватает на 42% территории. Из-за сложной пожароопасной обстановки в крае действует режим ЧС.