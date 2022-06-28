Госдума РФ ратифицировала договор о пенсионном сотрудничестве с Таджикистаном

Госдума России на заседании во вторник ратифицировала договор между РФ и Таджикистаном о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Документ был подписан 15 сентября 2021 года в Душанбе. Он основан на пропорциональном принципе и предусматривает распределение финансовой ответственности сторон по предоставлению страхового обеспечения пенсионных прав, приобретенных на их территории. Договор распространяется на граждан РФ и Таджикистана, а также на членов их семей. В предмет договора входят все виды страховых пенсий.

Так, если застрахованное лицо переедет на постоянное место жительства в третье государство, то выплата пенсии по его выбору будет осуществляться той стороной, которая ее назначила, либо на территории одной из сторон соглашения, либо переводиться на территорию другой стороны соглашения.

В пояснительных материалах указывается, что в России при определении права на страховую пенсию по старости величина индивидуального пенсионного коэффициента определяется за периоды стажа, приобретенного на территории РФ, а также на территории бывшей РСФСР.

Если право на страховую пенсию по старости из-за отсутствия требуемой величины индивидуального пенсионного коэффициента не возникает, то в соответствии с договором будет применяться величина индивидуального пенсионного коэффициента равная единице за один год стажа работы, приобретенного на территории Таджикистана (в том числе Таджикской ССР), а также на территории третьих государств, с которыми у России заключен международный договор о пенсионном страховании.