Путин ожидает, что инфляция в России по итогам года составит около 12%

Президент России Владимир Путин ожидает, что инфляция в стране по итогам года составит около 12%, при том что сейчас она находится на уровне 14,1%, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Удалось быстро стабилизировать и инфляцию. После пикового значения в 17,8% в апреле она опустилась сегодня до 14,1% - вот на 5 сентября. Есть все основания ожидать, что по итогам года инфляция составит около 12%", - сказал глава государства в понедельник на совещании по экономическим вопросам.

Он отметил, что этот вопрос постоянно обсуждается. "Наши эксперты в администрации [президента], в правительстве считают, что тренд на понижение инфляции будет продолжен", - добавил Путин. "Помесячная динамика ключевых показателей также говорит о том, что экономика постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит на траекторию роста. Предприятия возвращаются к нормальному ритму работы", - также обратил внимание президент.

Путин привел несколько примеров в подтверждение своих слов. "В июле в промышленности сокращение составило лишь полпроцента после июньского снижения на 2,4%. В строительстве вовсе отмечен рост: в июле прибавка составила 6,6%. В целом сокращение ВВП в июле замедлилось до 4,3%. Напомню, что месяцем ранее оно оценивалось в 4,9%", - перечислил он.