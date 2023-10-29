Посла России вызвали в МИД Израиля

БАКУ /Trend/ - Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван в МИД Израиля, сообщили в пресс-службе МИД, передает Trend.

Сообщается, что послу был выражен протест в связи с визитом делегации ХАМАС в Москву.

В МИД Израиля отметили, что "принятие у себя лидеров ХАМАС, которые несут прямую ответственность за кровавый теракт 7 октября, захват заложников и убийство более 1 400 израильтян, создает впечатление легитимации терроризма против израильтян".

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.