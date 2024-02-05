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Путин обсудил с президентом ОАЭ ситуацию в секторе Газа

Россия Материалы 5 февраля 2024 21:51 (UTC +04:00)
Путин обсудил с президентом ОАЭ ситуацию в секторе Газа

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили перспективы развития дружественных отношений между Россией и ОАЭ, сообщила пресс-служба Кремля, передает Trend.

Согласно информации, особое внимание было уделено вопросам оказания дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа в свете текущего военного противостояния в зоне палестино-израильского конфликта.

Также отмечается, что была подтверждена общая позиция России и ОАЭ, выраженная в поддержке немедленного прекращения огня и возобновления политического процесса для нахождения долгосрочного и справедливого решения палестинской проблемы на международно-правовой основе.

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