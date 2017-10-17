Визит граждан Турции на оккупированные азербайджанские территории является провокацией - эксперт

БАКУ /Trend/ - Совершенный в сентябре визит депутата парламента Турции Каро Пайлана в Ереван, а также визит граждан Турции Уфука Ураса, Али Байрамоглу, Саида Чекиноглу и Эрола Катырчыоглу на оккупированные азербайджанские территории является провокацией, сказал Trend турецкий журналист, колумнист ряда газет Кэнан Ясан.

По его словам, эти лица своими действиями еще раз показали свое истинное лицо и политическую принадлежность.

Ясан отметил, что заявление депутата от Демократической партии народов (HDP) Каро Пайлана о том, что Турция должна признать так называемый «геноцид армян», противоречит здравому смыслу и, конечно, не отражает мнения граждан Турции.

«Нельзя позволить активизироваться силам, действия которых направлены против отношений Турции и Азербайджана», - сказал Ясан.

Эксперт отметил, что как в Азербайджане, так и в Турции нужно выступать против действий, которые могут испортить отношения между братскими странами.

«Все должны понять, что, несмотря на все попытки внешних сил и провокаторов, в самые трудные дни Азербайджан и Турция поддержали и всегда будут поддерживать друг друга», - сказал Ясан.

По его словам, депутат от HDP утверждает, что эта политическая партия является защитницей интересов курдов в Турции, но эта партия защищает только армян.

«Как бы некоторые силы ни старались сблизить турок, курдов и армян, турки и курды никогда не станут братьями армян», - сказал эксперт.

Отметим, что в сентябре депутат парламента Турции Каро Пайлан посетил Армению, где призвал Турцию признать т.н. «геноцид армян».

Также 22 сентября граждане Турции Уфук Урас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырчыоглу, заранее войдя в сговор с лицами, находящимися в Армении и на оккупированных азербайджанских территориях, без согласия соответствующей исполнительной власти и документов пересекли международно признанную государственную границу Азербайджана вне контрольно-пропускных пунктов, то есть умышленно пересекли территорию Армении и незаконно приехали в Ханкенди и другие населенные пункты.

В связи с этим Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) УК. Все четверо привлечены в качестве обвиняемых по указанной статье. Решениями суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста, Они объявлены в межгосударственный розыск. В правоохранительные органы Турции направлено обращение с целью поимки и привлечения к следствию этих лиц.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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