Азербайджано-турецкое сотрудничество способствует укреплению стабильности в регионе – МИД Турции

12 апреля 2019 16:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Формат сотрудничества, Турция-Азербайджан-Грузия, Турция-Азербайджан-Иран, а также Турция-Азербайджан Туркменистан способствует укреплению стабильности в регионе, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой не турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, подобные форматы сотрудничества весьма важны для Турции.

Глава МИД отметил, что такие форматы сотрудничества способствуют экономическому и политическому развитию региона.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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