В Турции произошло землетрясение

26 апреля 2019 14:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В городе Мармарис в турецкой провинции Мугла произошло землетрясение силой 4,4 балла, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

Пострадавших нет, однако землетрясение вызвало панику среди местного населения.

«Очаг залегал на глубине шести километров. Подземные толчки также ощущались в соседних провинциях», - пишут СМИ.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
виттер: @rhafizoglu

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