Совет сотрудничества тюркоязычных государств должен развивать отношения с другими организациями – Эрдоган

21 мая 2019 09:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Совет сотрудничества тюркоязычных государств должен развивать отношения с другими международными организациями, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, Турция всемерно поддерживает усилия Совета сотрудничества тюркоязычных государств, направленные на получение статуса наблюдателя в Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Отметим, что накануне президент Турции принял в Анкаре генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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