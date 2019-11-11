Крупное ДТП в Турции, около 20 пострадавших

11 ноября 2019 06:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции в результате цепной аварии два человека погибли, 19 человек пострадали, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Инцидент произошел в вечерние часы в провинции Бурса. Сообщается, что столкнулись друг с другом служебный микроавтобус, легковой автомобиль и фургон.

На место происшествия были направлены сотрудники здравоохранения, жандармерии и бригада пожарных.

Два человека, один из которых трехмесячный ребенок, погибли. Пострадавшие были госпитализированы в ближайшие больницы.

В связи с происшествием ведется расследование.

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