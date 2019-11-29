В октябре Турцию посетили свыше 60 тыс. туристов из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В октябре 2019 года Турцию посетили 61,543 тысячи туристов из Азербайджана, что на 1,82 процента меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года.

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на министерство культуры и туризма Турции.

"Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 1,43 процента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе-октябре 2019 года Турцию посетили 780,107 тысячи туристов из Азербайджана, что на 4,90 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-октябрь 2019 года, составила 1,92 процента.

Согласно информации, в октябре 2019 года Турцию посетили 4,291 миллиона туристов, что на 14,28 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За указанный период Анталью посетили 1,635 миллиона, Стамбул - 1,347 миллиона туристов.

В январе-октябре 2019 года Турцию посетили 40,719 миллиона туристов, что на 14,28 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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