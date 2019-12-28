В ноябре грузинскими грузовиками в Турции было осуществлено свыше 200 перевозок

28 декабря 2019 12:56 (UTC+04:00)

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