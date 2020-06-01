Турция в январе-феврале 2020 года увеличила экспорт в страны ОЧЕС

БАКУ/Trend/ - В январе-феврале 2020 года года экспорт Турции в страны-члены Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) вырос на 8,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, превысив 3,301 миллиарда долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

Было отмечено, что экспорт в страны ОЧЕС за январь-февраль составил 12,2 процента от общего экспорта Турции 2020 года.

Было отмечено что в феврале 2020 года экспорт Турции в страны ОЧЕС вырос на 5,8 процента по сравнению с февралем 2019 года, составив 1,680 миллиарда долларов.

"В феврале экспорт в страны ОЧЕС составлял 11,5 процента от общего экспорта Турции за февраль 2020 года", - сказали в министерстве.

По данным ведомства, импорт Турции в январе-феврале 2020 года из стран ОЧЕС вырос на 13,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, превысив 5,626 миллиарда долларов.

"Импорт из стран ОЧЕС составляет 15,3 процента от общего импорта Турции за январь-февраль 2020 года", - сказали в министерстве.

Согласно данным министерства, импорт Турции в феврале 2020 года из стран ОЧЕС вырос на 5,8 процента по сравнению с февралем 2019 года, превысив 2,556 миллиарда долларов.

"В феврале импорт из стран ОЧЕС составил 14,6 процента от общего импорта Турции за февраль 2020 года", - сказали в министерстве.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в феврале 2020 года составил 32,287 миллиарда долларов.

Экспорт Турции за этот период вырос на 2,3 процента по сравнению с февралем 2019 года, составив 14,653 миллиарда долларов.

Импорт Турции в феврале 2020 года вырос на 9,8 процента по сравнению с февралем 2019 года и составил 17,634 миллиарда долларов.

В январе-феврале 2020 года товарооборот Турции составил 66,198 миллиарда долларов.

По итогам января-февраля 2020 года экспорт Турции вырос на 4,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 29,357 миллиарда долларов.

Было отмечено, что в январе-феврале 2020 года импорт Турции вырос на 14,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 36,841 миллиарда долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в 2019 году составил 374,236 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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