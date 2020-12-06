Спецназ Турции ликвидировал 9 террористов на севере Сирии
Силы специального назначения ВС Турции нейтрализовали девять боевиков сирийского крыла террористов PKK - YPG на северо-востоке Сирии.
Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, размещенном в воскресенье в Twitter, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
Террористы предприняли попытку нападения на районы в зоне проведения операции «Источник мира», но были своевременно выявлены и остановлены.
По заданным координатам был нанесен артиллерийский удар.
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