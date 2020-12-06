Спецназ Турции ликвидировал 9 террористов на севере Сирии

Силы специального назначения ВС Турции нейтрализовали девять боевиков сирийского крыла террористов PKK - YPG на северо-востоке Сирии.

Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, размещенном в воскресенье в Twitter, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Террористы предприняли попытку нападения на районы в зоне проведения операции «Источник мира», но были своевременно выявлены и остановлены.

По заданным координатам был нанесен артиллерийский удар.