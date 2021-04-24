США должны воздержаться от признания т.н. "геноцида армян" - Администрация президента Турции

БАКУ /Trend/ - США должны воздержаться от признания так называемого "геноцида армян". Об этом сказали Trend в Администрации президента Турции.

В администрации считают, что признание вымышленного "геноцида армян" будет исторической ошибкой Вашингтона.

"США не вправе оценивать события 1915 года в качестве так называемого "геноцида армян", так как не существует ни одного исторического факта, доказывающего это", - сказал в Администрации турецкого лидера.

США в случае признания вымышленного "геноцида армян" продемонстрируют всему миру, что являются заложниками армянской диаспоры, считают в администрации.

В администрации напомнили, что Турция неоднократно призывала Армению открыть архивы 1915 года для расследования этих событий.

"Отказ Еревана принять это предложение Турции говорит о том, что не существует ни одного факта, доказывающего так называемый "геноцид армян", сказали в Администрации президента Турции.

США в случае признания вымышленного "геноцида армян" должны быть готовы к последствиям такого шага, отметили в администрации.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

(Редактор: Константин Шапиро)