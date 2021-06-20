Сократилась трудовая миграция из Турции в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Число поездок граждан Турции в Азербайджан с целью трудоустройства в январе-мае 2021 года значительно сократилось.

Об этом сообщили Trend в Главном управлении Службы занятости Турции (İŞKUR).

В указанный период число турецких граждан, посетивших Азербайджан по линии İŞKUR, снизилось на 85,9 процента по сравнению с январем-маем прошлого года, составив 14.

В целом в отчетный период по линии İŞKUR за рубеж выехали 4 683 гражданина Турции, что на 9,2 процента больше, чем в январе-мае 2020 года.

В мае по линии İŞKUR работой были обеспечены 63 545 турецких граждан.

Из общего числа трудоустроенных 30,2 процента составили женщины, 69,8 процента - мужчины. При этом 99,2 процента соискателей получили работу в частном секторе.

В мае 2021 года число безработных в Турции составило 2,893 миллиона, из которых 48,2 процента - женщины, 51,8 процента – мужчины.

(Редактор: Натаван Эфендиева)