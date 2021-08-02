В Турции назвали расходы на реализацию проектов в сфере воздушного транспорта (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Турции ведутся работы по реализации 46 проектов в сфере воздушного транспорта. Об этом сообщили Trend в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

В министерстве отметили что, общая стоимость проектов составляет 11,848 миллиарда турецких лир.

Как отметили в министерстве в прошлом году на реализацию проектов сфере воздушного транспорта было потрачено 4,650 миллиарда лир.

«По итогам 2021 года на реализацию проектов в сфере воздушного транспорта в Турции будет потрачено 2,150 миллиарда лир» - сказали в министерстве.

Отметим, что в Турции ведутся работы над реализацией 469 инфраструктурных проектов общей стоимостью 694,721 миллиарда турецких лир.

Из 694,721 миллиарда турецких лир, направленных в Турции на реализацию транспортных и инфраструктурных проектов, 179 миллиардов пришлись на средства зарубежных кредитов.

В числе этих проектов есть те, реализация которых началась в предыдущие годы.

В 2021 году на реализацию транспортных и инфраструктурных проектов в Турции будет направлено 42,474 миллиарда турецких лир, 5,992 миллиарда из которых придутся на зарубежные кредиты.

В 2020 году на реализацию транспортных и инфраструктурных проектов в Турции было направлено 282,773 миллиарда турецких лир, 56,85 миллиарда из которых прошлись на средства зарубежных кредитов.

(Редактор: Константин Шапиро)