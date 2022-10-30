Турция может стать энергетическим хабом для поставок газа и нефти в Европу - министр

БАКУ /Trend/ - Турция может стать энергетическим хабом для поставок газа и нефти в Европу из России, Ирана и Саудовской Аравии.

Как передает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр финансов и казначейства Турции Нуреддин Небати.

По его словам, газ и нефть через турецкую территорию могут поставляться в Европу более дешевым и безопасным способом.

"Это лучшее решение проблем высоких цен, которые загоняют мир в рецессию. Как сказал наш Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Турция готова на себя ответственность и предпринять шаги по снятию напряжения в мире, в частности в Европе на фоне энергокризиса", - сказал он.