Объем экспорта текстильной продукции Турции за 11 месяцев достиг $9,6 млрд

Экспорт продукции предприятий текстильной промышленности Турции в январе-ноябре текущего года достиг 9 млрд долларов, что стало историческим максимумом за всю историю данного сектора экономики, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно данным Ассамблеи экспортеров Турции (TIM), общий объем турецкого экспорта за 11 месяцев текущего года вырос на 13,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 231,2 млрд долларов, из которых 9,563 млрд пришлись на текстильный сектор (3,8 процента).

Непосредственно в ноябре экспорт текстильной продукции турецкого производства сократился на 9,6 процента по сравнению с отчетным месяцем прошлого года – с 935 млн долларов до 846 млн долларов.

Большая часть поставок текстильного продукции за рубеж в ноябре пришлась на долю Стамбула (367 млн долларов). Далее следуют: Газиантеп (132 млн долларов) и Бурса (105 млн долларов).

Ведущим импортером турецкой текстильной продукции в ноябре стала Италия - 68 млн долларов. Далее следуют Беларусь (53 млн долларов) и США (40 млн долларов).

За 11 месяцев текущего года Турция экспортировала текстильную промышленность в Италию на сумму 919 млн долларов, в США – на 504 млн долларов и в Беларусь – на 463 млн долларов.

В ноябре Турция экспортировала продукцию текстильной промышленности в 165 стран и регионов, за 11 месяцев – в 196 страны и регионы.