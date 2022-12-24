Береговая охрана Турции спасла десятки мигрантов в Эгейском море

В юго-западной турецкой провинции Мугла спасены 32 нелегальных мигранта. Об этом сообщает командование Сил береговой охраны Турции, передает Trend со ссылкой "Анадолу".

Резиновая лодка с мигрантами была выдворена греческой стороной в территориальные воды Турции в нарушение норм международного гуманитарного права.

Согласно сообщению, искатели убежища были спасены у побережья района Бодрум в Эгейском море.

После получения информации о том, что группа нелегальных мигрантов находится в резиновой лодке у берегов Бодрума, в этот район были незамедлительно направлены подразделения Сил береговой охраны Турции.

После прохождения соответствующих процедур все нелегальные мигранты были доставлены в региональное управление по делам миграции.