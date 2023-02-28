Анкара нацелена на сотрудничество с Каиром

Развитие отношений между Турцией и Египтом отвечает интересам обеих стран. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе встречи с египетским коллегой Самехом Шукри, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Министры посетили порт Мерсин на юге Турции, где приняли участие в церемонии встречи прибывшей из Египта партии гумпомощи для пострадавших от землетрясения. Груз был доставлен в Турцию на судне «Аль-Хурийе».

«Развитие отношений между Турцией и Египтом пойдет на пользу обеим сторонам, но она также чрезвычайно важно для стабильности и развития всего нашего региона. Как я неоднократно подчеркивал и в период похолодания наших отношений, Египет является значимой страной для Средиземноморья, для арабского мира и исламского мира, для Палестины, для Африки и для Турции в том числе. Мы заинтересованы в сильном Египте», - сказал Чавушоглу.

Дипломат выразил надежду, что Анкара и Каир продолжат совместные усилия с тем, чтобы вывести двусторонние отношения на еще более высокий уровень. «Для нас чрезвычайно важно и значимо то, что мой брат Шюкри находится сегодня здесь, в Турции. Я хотел бы выразить ему благодарность за этот визит», - добавил он.

Турецкий министр высоко оценил помощь и солидарность народа и правительства Египта в связи с разрушительными землетрясениями на юге Турции.

Он напомнил, что ранее Египет уже отправлял в Турцию судно со значительным количеством гуманитарной помощи. «На борту второго корабля, который мы встречаем сегодня, из Египта доставлено около 520 тысяч тонн дополнительной помощи, включая продукты питания, одежду и медикаменты», - сказал Чавушоглу.

Глава турецкого МИД отметил, что «дружба и братство познаются в трудные времена». «Государство и народ Египта продемонстрировали свою дружбу и братство с Турцией и ее народом в эти трудные времена. Я хочу еще раз поблагодарить вас за это»,- продолжил министр.

Чавушоглу отметил, что в отношениях между Турцией и Египтом открыта новая страница.