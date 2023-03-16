Мы никогда не забудем солидарность тюркского мира в связи с пережитой нами катастрофой - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Успешно завершился внеочередной саммит глав государств Организации тюркских государств в Анкаре. Я хотел бы еще раз поблагодарить каждого из моих уважаемых братьев, принявших участие в саммите.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции, состоявшейся после внеочередного саммита Организации тюркских государств.

"Никогда не будут забыты солидарность и единство тюркского мира во время бедствия, которое мы пережили", - сказал он.

Подчеркнув, что в рамках саммита были проведены и другие встречи, Реджеп Тайип Эрдоган выразил удовлетворение тем, что Турецкая Республика Северного Кипра, присоединившаяся к Организации тюркских государств в качестве наблюдателя на Самаркандском саммите в прошлом году, приняла в первый раз участие в этом мероприятии.

Отметим, что сегодня в Анкаре состоялся внеочередной саммит глав государств Организации тюркских государств.

В саммите принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.