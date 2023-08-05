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Эрдоган посетит страны Персидского залива

Турция Материалы 5 августа 2023 17:51 (UTC +04:00)
Эрдоган посетит страны Персидского залива

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит ряд стран Персидского залива.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ, ожидается, что в августе Реджеп Тайип Эрдоган посетит Бахрейн, Оман, Кувейт и Ирак.

Согласно информации, 9-10 сентября Президент Турции примет участие в саммите "Большой двадцатки" (G-20), который состоится в Индии, а 18-19 сентября посетит США и примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, в сентябре запланирован визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию.

Отметим, что некоторое время назад Президент Турции посетил Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. В рамках визита в ОАЭ было подписано 13 соглашений на сумму 50,7 млрд долларов.

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