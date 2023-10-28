Турция планирует сделать мировой маркой электромобиль TOGG

БАКУ /Trend/ - Турция в 2024 году планирует начать экспорт в Европу национального электрокара TOGG и со временем превратить его в мировую марку. Об этом сообщил министр промышленности и технологий страны Фатих Каджыр, передает Trend.

"Сейчас в день мы собираем 180-200 машин, через две-три недели планируем довести этот показатель до 280. На 2024 год у нас планы начать экспорт электрокаров в Европу, которая является для нас привлекательным рынком, и затем превратить TOGG в мировую марку", - сказал министр.

Отметим, что TOGG - первый электромобиль производства Турции.

Прототипы сегмента SUV C электрического кроссовера TOGG были представлены в декабре 2019 года.

В продажу в Турции TOGG поступила в марте этого года.