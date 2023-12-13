Производство седана Togg начнется в 2025 году - турецкий министр

БАКУ /Trend/ - Производство седана Togg начнется в 2025 году.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сообщил министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир.
По его словам, Togg представит модель седана публике в конце 2024 года.
"В настоящее время в Турции используется более 15 тысяч автомобилей марки Togg. 20 тысяч автомобилей будут переданы их владельцам до конца этого года. С 2025 года автомобили марки Togg начнут экспортироваться в Европу и в том же году начнется производство автомобилей модели седан", - отметил министр.
Отметим, что Togg - это первый электромобиль Турции (на 100 процентов спроектированный Турцией). Данный проект был реализован с целью создания глобального бренда промышленной собственности страны.
Togg стал лидером в категории самых продаваемых моделей на рынке электромобилей в течение четырех месяцев с момента производства.
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