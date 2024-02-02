Захватившего заложников на заводе в пригороде Стамбула мужчину ликвидировали

БАКУ /Trend/ - Полиция применила силу и ликвидировала мужчину, захватившего в заложники семерых сотрудников предприятия компании Procter & Gamble в пригороде Стамбула Коджаэли. Об этом сообщил губернатор одноименной провинции Седдар Явуз, передает Trend.

Все сотрудники компании освобождены. У мужчины были обнаружены оружие и пояс с предположительно самодельным взрывным устройством.

Инцидент произошел в пригороде Стамбула около 15:00 по местному времени 1 февраля, и, по предварительной информации, захвативший заложников пошел на такие радикальные действия в знак протеста против военной операции Израиля в секторе Газа.